"Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
1 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Bulvar'ında uygulama yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetim Amirliği ekipleri, yayalara yol veren sürücülere broşür dağıttı, öğrencileri de bilgilendirdi.
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