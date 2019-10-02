Son Dakika Haberleri: "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

"Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası

1 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Bulvar'ında uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetim Amirliği ekipleri, yayalara yol veren sürücülere broşür dağıttı, öğrencileri de bilgilendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Sivrice, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Bir gece ansızın gelebiliriz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda dikkat çeken Aylan bebek detayı Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:00:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]