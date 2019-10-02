İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta program düzenlendi.

Van'da İskele Caddesi Atatürk Lisesi önündeki uygulamaya katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kontroller sırasında durdurulan araç sürücülerine broşür dağıttı.

Türkiye genelinde başlatılan uygulama kapsamında Van'da da 14 noktada denetim yapıldığını belirten Bilmez, yaya geçitlerindeki önceliğin yayalara ait olduğu bilincinin oluşması konusunda farkındalığın oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Kontroller sırasında sürücülerin kurallara uymasını istediklerini kaydeden Bilmez, "Öğrencilerimizle bunun uygulamasını yaparak farkındalığı artırmaya çalıştık. Daha az kazanın olduğu, yayaların rahatlıkla bu hakkını kullandığı bir kent olmayı ümit ediyoruz. Bu konuda bütün sürücüleri duyarlı olmaya davet ediyorum. Bütün çocuklarımızı da anne babaları araç kullanırken onları denetlemelerini, kurallara uymadığı zaman kırmızı düdüğü çalmalarını bekliyoruz." dedi.

Uygulamaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Hakkari'de polis ve jandarma ekipleri, kampanya kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yaptı, trafikteki yaya önceliğine dikkat çekti.

Dağgöl Mahallesi'ndeki Medeni Sancar kavşağındaki yapılan uygulamaya katılan Vali İdris Akbıyık, yaya geçitlerinde öğrencilerle yürüdü, sürücü ve öğrencilere trafik boyama kitabı ve broşür dağıttı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" anlayışıyla yaya önceliğinin yanında olduklarını söyledi.

Uygulama çerçevesinde çocuklarla yaya güvenliği nöbeti tuttuklarını belirten Akbıyık, "Sürücülerin ve yayaların bu yöndeki bilincini artırmak için 2019 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının öncülüğünce Türkiye genelinde kampanyalar, projeler yürütülüyor. Biz de burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Programa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Müdür yardımcıları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mustafa Kahraman, şoför ve öğrenciler de katıldı.

Bitlis

Bitlis'te 100. Yıl Ortaokulu önünde düzenlenen programda trafik ekipleri, Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin güvenli şekilde yolun karşısına geçişini sağladı.

Yaya geçitlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte pankart açan öğrenciler, Vali Çağatay ve Tuğgeneral İlbey ile sürücülere broşür dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda yaya güvenliğini sağlamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Daha önce "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" sloganıyla çalışma yaptıklarını anlatan Çağatay, "Şimdiki sloganımız ise 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz'. Önümüzdeki günlerde bütün okullarımızda uygulayacağız. Yaya güvenliğini temin etmek amacıyla Bitlis'in, Türkiye'de yaya geçitlerinin kullanılması konusunda örnek olacağına inanıyoruz. İçişleri Bakanlığı bu konuda çok hassas. Bu faaliyeti düzenleyen Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz."



Çağatay, tüm ilçelerde kaymakamların, jandarma komutanlarının, emniyet müdürlerinin, jandarma ve emniyet personelinin katılımıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Muş

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz'ün katıldığı programda Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi'nde öğrencilerle yaya geçidinde uygulama yaptı.

Yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla sürücülere broşür dağıtıldı, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol verilmesi uyarısında bulunuldu.

Kontroller sırasında durdurulan araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunan Vali Gündüzöz, "Okullar açıldı. Yaya geçitlerinde de yaya önceliği artık mevzuatımızın bir parçası. Bir farkındalık oluşturması, çocuklarımızın daha iyi korunması, kazaların önlenmesi açısından böyle bir etkinlik yaptık." diye konuştu

Programa Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.