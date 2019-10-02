Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Sivas'ın Ulaş, Suşehri, Zara ve Şarkışla ilçelerinde yaya geçitlerinde etkinlikler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Ulaş ilçesinde, Kaymakam Halil Dalak yayalara broşür dağıttı ve şoförleri bilgilendirerek trafikte dikkatli olunmasını istedi.

Dalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda devletin tüm kurum ve kuruluşları ile projenin takipçisi olduklarını söyledi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme ve kurum amirleri katıldı.

Suşehri

Suşehri'nde ise Atatürk Ortaokulu ve Hürriyet İlkokulu önünde etkinlik düzenlendi.

Ellerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, durdurdukları araçlardaki sürücülere broşür dağıttı, yayanın trafikteki önemini anlattı.

Suşehri Kaymakam Vekili Tayfun Deli, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyleyerek, yayalara önem verilmesi konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Suşehri Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Kenan Kaya ise trafik kazalarında her yıl meydana gelen ölümlerin yaklaşık yüzde 23'ünün yaya ölümleri olduğunu söyledi.

Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın, Şehit Necip Karameşe Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amiri Komiser Ömer Soymaz, ilçe idarecileri ve öğrenciler katıldı.



Zara

Zara ilçesinde de Mehmet Akif İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Sayın, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımı ile yaya geçidinden geçiş yaptı.

Kaymakam Sayın daha sonra,araç sürücülerini yaya güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde ise ilçe protokolünün de katılımıyla trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.



İsmet Yılmaz Fen Lisesi, Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önlerinde düzenlenen programlara Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz ve diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.



Araç sürücülerine broşür dağıtan ilçe protokolü, ellerinde pankart ve döviz taşıyan öğrencilerle yaya geçidinden yürüdü.