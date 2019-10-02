"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" projesi

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da kolluk personeli nöbet tuttu.

Konya'da, yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi olduğunu göstermek amacıyla, kent merkezindeki 50 noktada farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Vekili Hasan Karakaş'ın katılımıyla Anıt Meydanı'ndaki yaya geçidinde düzenlenen programda, ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile akülü araç kullanan engelliler, ellerinde "Yaya öncelikli trafik" ve "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" yazılı pankartlarla yaya şeridinden geçti.

Polis ekipleri ise yoldan geçen taşıt sürücülerine konuyla ilgili broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Etkinliğin sonunda vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Karaman

Karaman'da Vali Fahri Meral'ın katılımıyla, Cumhuriyet Parkı'nda yaya nöbeti programı düzenlendi.

Geçen yıl ekim ayında Karayolları Trafik Kanununda düzenleme yapıldığını anımsatan Meral, "Bu düzenleme özellikle yaya geçitlerinde, kavşak giriş ve çıkış noktalarında yayaların geçiş üstünlüğü üzerine bir düzenlemeydi. Yaya geçitlerinin vatandaşlarımız için güvenli noktalar olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Meral ve beraberindekiler, yaya geçidinden geçerek sürücülere bilgilendirici broşür verdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise Kamil Miras Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, ellerinde pankart taşıyan öğrenciler ve vatandaşlar, yaya geçitlerinden yürüyerek karşıya geçti.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 81 ilde düzenlendiğini hatırlatarak, "Şu anda biz, yaya güvenliği için nöbet tutuyoruz. Bugün şehrimizdeki 152 yaya geçidi noktasında 722 güvenlik personeliyle uygulamamızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Aksaray

Aksaray'da "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla Ankara Caddesi'ndeki Hacı Bektaş Kurşunlu Cami önünde yaya güvenliği nöbeti tutuldu.

Vali Ali Mantı, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve öğrenciler, yaya geçidinde sürücülere broşür dağıttı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Mantı, yayalar için daha önce yapılan programları güncel tutmak için bu tür etkinliklere devam ettiklerini söyledi.