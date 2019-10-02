Son Dakika Haberleri: "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" projesi
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"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" projesi

42 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da kolluk personeli nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da kolluk personeli nöbet tuttu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise Kamil Miras Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, ellerinde pankart taşıyan öğrenciler ve vatandaşlar, yaya geçitlerinden yürüyerek karşıya geçti.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 81 ilde düzenlendiğini hatırlatarak, "Şu anda biz, yaya güvenliği için nöbet tutuyoruz. Bugün şehrimizdeki 152 yaya geçidi noktasında 722 güvenlik personeliyle uygulamamızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz projesi

Aksaray, Konya, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:41 Kaynak: AA
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