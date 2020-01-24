Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı
21 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, D-110 Karayolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halindeki bir grubu Keşan istikametine giderken durdurdu.
Bangladeş uyruklu 8 göçmenin bir araçtan atıldığı öne sürüldü.
Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı Sınav stresini yenmek için kullandığı ilaçlar gözlerinden etti