Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

21 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, D-110 Karayolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halindeki bir grubu Keşan istikametine giderken durdurdu.


Bangladeş uyruklu 8 göçmenin bir araçtan atıldığı öne sürüldü.


Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Alaybey, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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