Son Dakika Haberleri: Yaya ile Sürücü Arasında Yol Verme Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Yaya ile Sürücü Arasında Yol Verme Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

1 saat önce

CERRAHPAŞA'da sürücü ile yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Yaya ile Sürücü Arasında Yol Verme Tartışması Cinayetle Sonuçlandı, System.String[]
CERRAHPAŞA'da sürücü ile yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Doğuş P.(26), sürücü İhsan Dinçer'i (35) bıçaklayarak öldürdü. 

Fatih Cerrahpaşa Kızılelma Caddesi'ndeki olay 29 Aralık 2018'de saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla gezmeye çıkan İhsan Dinçer ile yolda karşıya geçmeye çalışan Doğuş P. arasında yol verme yüzünden tartışmaya çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında İhsan Dinçer bıçaklanarak öldürdü. Doğuş P. ise olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Doğuş P., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:05 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim

Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:17:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaya ile Sürücü Arasında Yol Verme Tartışması Cinayetle Sonuçlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]