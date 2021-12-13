Yaya Kaldırım Çalışmaları Mahmudiye'de devam ediyor - Son Dakika

Altyapı, ulaşım ve üstyapı projeleriyle Sapanca'yı geleceğe hazırlayan Sapanca Belediyesi, daha estetik ve daha güvenli yollar için çalışmalarını dur durak olmaksızın sürdürüyor.

Belirlenen planlama doğrultusunda ilçenin yol ve kaldırım ihtiyacını karşılayacak hizmetler gerçekleştirilip, asfalt ve kaldırımıyla, pırıl pırıl caddeleriyle, parklarıyla modern bir kent görünümüne kavuşturmak adına projeler gerçekleştirmeye devam ediliyor.

Yaya trafiğinin rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanması için kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu "Belediye olarak mahallelerimizde bir taraftan yeni yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da mevcut yol ve kaldırımlarımızı da bakımdan geçirip taşıt ve yaya ulaşımına elverişli hale getiriyoruz. Bu çerçevede Mahmudiye Mahallesi Dereiçi Caddesi'nde 1,8 km yolda kaldırım çalışmalarımız devam etmekte. Kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız "dedi.