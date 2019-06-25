Son Dakika Haberleri: Yaya kaldırımını işgal edenler men edildi
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Yaya kaldırımını işgal edenler men edildi

1 saat önce

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı.

Yaya kaldırımını işgal edenler men edildi, System.String[]
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı.

Alınan bilgiye göre uygulama, Suriye uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı Yusuflar ve Dumlupınar Mahallesine bağlı Hacıarifoğlu, Sait Zarifoğlu ve Tekke caddesi üzerinde gerçekleştirildi.

Huzur uygulamasında 254 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. 48 araç ile 17 motorsiklet kontrol edildi. Ayrıca Suriye uyruklu şahıslara ait 106 işyeri kontrol edilerek kaldırım işgali yapan ve sokak üzerinde seyyar tezgah açan satıcılar ekipler tarafından men edildi. Yine uygulama esnasında Suriye uyruklu şahıslar tarafından ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen bir işyeri mühürlenerek faaliyetine son verildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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