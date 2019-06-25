Yaya kaldırımını işgal edenler men edildi
1 saat önce
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta
ekipleri kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı.
Alınan bilgiye göre uygulama, Suriye
uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı Yusuflar ve Dumlupınar
Mahallesine bağlı Hacıarifoğlu, Sait Zarifoğlu ve Tekke caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Huzur
uygulamasında 254 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. 48 araç ile 17 motorsiklet kontrol edildi. Ayrıca Suriye uyruklu şahıslara ait 106 işyeri kontrol edilerek kaldırım işgali yapan ve sokak üzerinde seyyar tezgah açan satıcılar ekipler tarafından men edildi. Yine uygulama esnasında Suriye uyruklu şahıslar tarafından ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen bir işyeri mühürlenerek faaliyetine son verildi. - KAHRAMANMARAŞ
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