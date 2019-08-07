Son Dakika Haberleri: Yaya kaza noktaları harita üzerinde işaretlendi
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Yaya kaza noktaları harita üzerinde işaretlendi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, yaya kazalarının azaltılması amacıyla illerde en yogˆun kazaların yaşandığı noktalar, harita üzerinde işaretlendi.

Yaya kaza noktaları harita üzerinde işaretlendi, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, yaya kazalarının azaltılması amacıyla illerde en yogˆun kazaların yaşandığı noktalar, harita üzerinde işaretlendi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38 
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