Yaya kaza noktaları harita üzerinde işaretlendi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, yaya kazalarının azaltılması amacıyla illerde en yogˆun kazaların yaşandığı noktalar, harita üzerinde işaretlendi.
İçişleri Bakanlığınca, yaya kazalarının azaltılması amacıyla illerde en yogˆun kazaların yaşandığı noktalar, harita üzerinde işaretlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38
Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki 11. Büyükelçiler Konferansı