Yaya köprüleri yıkılan İnebolu'da inşaat halindeki köprü kullanılıyor - Son Dakika
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Yaya köprüleri yıkılan İnebolu'da inşaat halindeki köprü kullanılıyor

29.06.2022 15:13
Yaya köprüleri yıkılan İnebolu'da inşaat halindeki köprü kullanılıyor

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen taşkında İnebolu Çayı üzerindeki 2 yaya köprüsünün yıkılması üzerine vatandaşlar, inşaat halindeki köprü ile diğer 2 araç köprüsünden karşıya geçiyor.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen taşkında İnebolu Çayı üzerindeki 2 yaya köprüsünün yıkılması üzerine vatandaşlar, inşaat halindeki köprü ile diğer 2 araç köprüsünden karşıya geçiyor.

İnebolu'da önceki gün etkili olan şiddetli yağmurda ilçe merkezinden geçerek denize dökülen İnebolu Çayı taştı. Çay üzerindeki 2 yaya köprüsü, taşkın ile birlikte yıkılarak suya kapıldı. Çay kenarındaki binaların giriş katları da taşkında su altında kaldı. İlçede selin izleri silinmeye çalışılırken, yaya köprülerinin yıkılması ardından vatandaşlar araç köprülerini kullanmaya başladı. Vatandaşlar, ilçe merkezini ikiye bölen çayda İnebolu Otogarı mevkiinde Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan inşaat halindeki araç köprüsü ile yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki diğer 2 araç köprüsünden karşıya geçiyor.İnebolu Otogar İşletmecisi Cihan Saygı, sel felaketinde otogarın zarar görmediğini; ancak otogarın önündeki yaya köprüsünün yıkıldığını söyledi. Saygı, "Vatandaşlar otogar yoluna geçemiyor, sadece o sıkıntımız var. İnşaat halinde devam eden otogar köprüsü üzerinden vatandaşlar geçmeye çalışıyor. O da biraz zorlu oluyor tabii. İnşallah köprüye de devletimiz bir çözüm bulur. Yoksa 1 kilometre aşağıdan veya 1 kilometre yukarıdan araç köprülerinden dolaşmamız gerekiyor. Devletimizden en yakın zamanda bir yaya köprüsü bekliyoruz. Tekstil fabrikası işçileri, otogar esnafı ve otogarı kullanacak vatandaşlar yaya köprüsünü kullanıyordu. Devletimizden bir yaya köprüsü bekliyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Tragger, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaya köprüleri yıkılan İnebolu'da inşaat halindeki köprü kullanılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaya köprüleri yıkılan İnebolu'da inşaat halindeki köprü kullanılıyor - Son Dakika
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