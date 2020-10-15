Yaya ölümlerinin yaşandığı caddede tel çit çalışması - Son Dakika

Yaya ölümlerinin yaşandığı caddede tel çit çalışması

15.10.2020 11:46
Yaya ölümlerinin yaşandığı caddede tel çit çalışması, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaya ölümlerinin yaşandığı Evliya Çelebi Caddesi Opera Kavşağı-Mevlana alt geçidi arasında yer alan orta refüje tel çit uygulaması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaya ölümlerinin yaşandığı Evliya Çelebi Caddesi Opera Kavşağı-Mevlana alt geçidi arasında yer alan orta refüje tel çit uygulaması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı, üst geçit olmasına rağmen vatandaşların orta refüjden geçmesi sonucu ölümlü kazaların yaşandığı Evliya Celebi Caddesi'nde tel çit çalışması başlattı. Büyükşehir ekipleri, Opera Kavşağı'ndan başlayarak Mevlana alt geçidine kadar olan kısımda yaklaşık 1 kilometrelik tel çit çalışması gerçekleştiriyor.

Yaya geçitini kullanmıyorlar

Evliya Celebi Caddesi'nin yayalar için çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Kuş, şöyle konuştu: "Yürüyen merdivenli üst geçitler olmasına rağmen vatandaşlarımız üst geçitleri kullanmak istemiyor. Daha önce ölümlü kazaların yaşandı. Öğrenciler karşıdan karşıya geçmek için yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanmıyor, orta refüjü kullanıyor. Bu da çok tehlike arz ediyor."

Orta refüje tel çit yapılması talebini Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiğini ifade eden Etiler Mahalle Muhtarı Nesrin Kuş, "Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumak adına Büyükşehir bize destek verdi. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın hepsini üst geçitleri kullanmaya davet ediyorum. " dedi. - ANTALYA

Yaya ölümlerinin yaşandığı caddede tel çit çalışması
Yaya ölümlerinin yaşandığı caddede tel çit çalışması
Yaya ölümlerinin yaşandığı caddede tel çit çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, mevlana, Opera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaya ölümlerinin yaşandığı caddede tel çit çalışması - Son Dakika

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