"Yaya önceliği" denetimi

Manisa il merkezindeki ve ilçelerdeki yaya geçitlerinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" sloganıyla hayata geçirilen 2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında Manisa genelinde 50'si kent merkezi olmak üzere 95 noktada, bin 200 polis ve jandarma ekibi yaya geçitlerinde farkındalık çalışması yaptı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ile İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte, Şehitler Ortaokulu öğrencileri ellerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" yazılı döviz ve boyunlarındaki düdükle trafikte yaya önceliğine dikkati çekti.

Vali Deniz, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün öğrencilerle beraber yaya güvenliği için geçitlerde nöbet tuttuklarını belirterek, "Şu an il genelinde jandarma ve polis ekiplerimizin neredeyse tamamı okul önlerindeki yaya geçitlerinde nöbet tutuyor. Amacımız, yayaya saygı ve öncelik konusunda bir farkındalık oluşmasını sağlamak. Sürücülerimiz geçitte yaya olsun ya da olmasın, yaya geçidini gördüğü zaman yavaşlasın istiyoruz. Çünkü bu medeni bir yaklaşımdır." dedi.

Vali Deniz, açıklamasının ardından öğrencilerle birlikte yaya geçidinde yolun karşısına geçti.

Soma

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Emniyet Müdürü Umut Er de ülke genelindeki uygulama kapsamında Soma'da Dört Yol kavşağındaki yaya geçidinde, Turgutalp İlkokulu öğrencileriyle birlikte nöbet tuttu.

Demirci

Demirci ilçesinde de 8 ayrı noktada düzenlenen yaya nöbeti etkinliğinde sürücülere broşür dağıtıldı ve trafikte yaya önceliği hakkında bilgiler verildi.

Çereşe Meydanı'ndaki etkinliğe katılan Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da öğrencilerle birlikte sürücülere broşür vererek, yayalara geçişlerde öncelik verilmesini istedi.

Turgutlu

Turgutlu ilçesinde de Samiye Nuri Sevil Ortaokulu önünde yapılan etkinlikte, Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet müdürü Gökhan Balaban ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, öğrencilerle birlikte sürücülere broşür verip trafikte yaya önceliğini anlattı.