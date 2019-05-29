Yaya önceliği için yaya geçidi boyadılar

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürülüğünce "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri protokol üyeleriyle okullarının önündeki yaya geçidini boyadı.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürülüğünce "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri protokol üyeleriyle okullarının önündeki yaya geçidini boyadı.

Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerce hazırlanan ve yayanın geçiş önceliğini ortaya koyan resim sergisi açıldı. Konuya ilişkin öğrencilerce hazırlanan şiirler okundu.

Sergi açılışının ardından öğrenciler, okul bahçesine getirilen akülü araçlarla kendileri için hazırlanan parkurda, yaya olarak Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'a yol verdi.

Uygulamalı eğitimin ardından okul önündeki yaya geçidi, öğrenciler ve kent protokolü tarafından boyandı.

Programda konuşan Vali Taşbilek, 2019 yılının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın diyoruz"

Bu bağlamda konuya ilişkin kentte birçok faaliyet yürütüldüğünü belirten Taşbilek, şunları söyledi:

"Trafikte insanları, araçlara, makinelerine yenik düşürmeyeceğiz. Yaya geçidine herhangi bir insanımız adım attığı an medeni olmanın, insan olmanın gereği bütün makineler durup ona yol vermek zorunda. Bu projenin amacı bu. 'Öncelik insanın' diyoruz. İnsanı önceleyen bir yaklaşımın eseri olarak projemize de 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. Bu bağlamda da ben Gümüşhane'de vatandaşlarımızın çok büyük katkı sunacağına çok büyük destekler sağlayacağına inanıyorum ki bugüne kadar büyük katkılar sağladılar. Bu projemizin de çok üst düzeyde uygulanır olacağına ve Gümüşhane'mizin ülkemize örnek olacağına inanıyorum."

Taşbilek, yaya öncelikli trafik bilinçlendirme çalışmasının yanı sıra emniyet kemerine ilişkin de ilde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, emniyet kemeri kullanımında önemli aşama kaydedildiğini kaydetti.

Kentte emniyet kemeri kullanım oranının çok medeni standartlara ulaştığını aktaran Taşbilek, "En son geçtiğimiz günlerde üniversitemizin yaptığı sayım çalışmasında yüzde 72 emniyet kemeri bağlama oranıyla geçtiğimiz aylardaki oranı da yükselttik. İnşallah bunu daha yukarıya çekeceğiz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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