Samsun ve çevre illerde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Kastamonu, Amasya ve Çankırı'da şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik'te yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya geçitlerinde sürücüleri uyararak broşür dağıttı.

Sinop

Sinop'ta sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, ana arterlerde bulunan bazı yaya geçitleri emniyet ve belediye ekiplerince kırmızı renkte boyandı.

Vali Erol Karaömeroğlu, adliye binası önünde yer alan yaya geçidinin kırmızıya boyanması etkinliğinde gazetecilere, tüm sürücülerden yayalara öncelik vermelerini istedi.

Sinop'un kent merkezinde trafik ışıklarının bulunmadığını anımsatan Karaömeroğlu, "Sinop'ta bu özellik nedeniyle yılladır öncelik hep yayanın olmuş. İnsanların kurallara uyduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da bu anlayış artarak devam edecek." dedi.

Vali Karaömeroğlu, etkinliği yapıldığı yaya geçidinin bazı bölümlerini de kırmızıya boyadı.???????

Tokat

Tokat'ta yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyandı.

Uygulama kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda şeridi kırmızıya boyanan yaya geçindeki etkinlikte Vali Ozan Balcı, iki çocuğun elinden tutarak yolun karşısına geçirdi.

Balcı, gazetecilere, Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ta da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarla ölümlü trafik kazalarının azaldığını belirten Balcı, "Polisimiz ve jandarmamız yoğun çalışıyor. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar, destek veriyor, yaya öncelliğine dikkat ediyorlar. Yayaların haklarına daha çok riayet gösteriyorlar. Bundan da çok mutluyum. Talebimiz, motorlu araç sürücüleri yayaların haklarına daha çok öncelik versin. Onları daha önemsesinler." ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere broşür de dağıttı.

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Gazi Caddesi'nde yaya geçidindeki çizgiyi kırmızıya boyadı.

Çiftçi, daha sonra uygulama kapsamında yaya geçidinde durdurulan sürücülere çikolata ikram etti.

Çiftçi, gazetecilere, Türkiye'de trafik kazalarının ve kazalara bağlı can kayıplarının 10 yıl içinde yüzde 50 azaltılması amacıyla 2011 yılında eylem planı hayata geçirildiğini anlattı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda 2018 yılında yapılan değişiklikle sürücüye kavşağa, okul ya da yaya geçidine yaklaştığında yavaşlama ve geçişte önceliği yayaya verme zorunluluğu getirildiğine işaret eden Çiftçi, "Eylem planı kapsamında, ilimizde kişilerin kazalarda hayatlarını kaybetme oranları bakımından hedefler tutturuldu. En başarılı illerden birisi olduk." dedi.

Kastamonu

Vali Avni Çakır, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, uygulama ile trafikte yayaların önceliğini herkese göstermek istediklerini vurguladı.

Şehrin değişik noktalarında farkındalık oluşturulmaya çalışılacağını anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Burada da 'yayalar önceliğimizdir' sloganını kullanacağız. Kastamonu bu anlamda trafikte son derece dikkatli bir il. Vatandaşı, yayayı önceleyen bir anlayışa sahip ama eksikliklerimiz de var. Bu tür etkinlikler yıl boyunca devam edecek. Bu konuda farkındalığı daha üst noktalara getirmeye hep beraber gayret edeceğiz."

Öğrencilerin de yaya önceliğiyle ilgili pankartlarla destek verdiği uygulamaya Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran da katıldı.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Atatürk Bulvarı'ndaki bir yaya geçidindeki çizgiyi kırmıza boyadı.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelik yayanın öncelik hayatın" sloganına değinerek, "Burada da kırmızıyla dikkati çekmek gerek. Özellikle yaya geçitlerimizde sürücülerimizden isteğimiz, kurallara uymaları. Yaya geçitlerinde öncelik yayaların." diye konuştu.

Amasya

Amasya'da da kentin birçok yerindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Borsa İlköğretim Okulu önünde düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Masatlı, bu yıl yaya önceliğine vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Mevzuattaki değişikliklerle artık yayalara daha fazla öncelik veren yasal alt yapının oluşturulduğunu dile getiren Masatlı, "Bu da sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor. Yayalar önceliğimizdir. Bugün burada çocuklarımızla, kırmızı çizgimizi belirtme ve bir farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlik yaptık. İnşallah bu kırmızı çizgiyi sürücülerimiz görürler." diye konuştu.