"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından kent merkezindeki yola kırmızı çizgi çekildi.

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla düzenlen program Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ile vatandaşlara uygulama hakkında bilgi verdi.

Vali Şentürk, daha sonra, Atatürk Bulvarı üzerinde hazırlanan bölümü fırçayla kırmızıya boyadı.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın 81 ilde yaklaşık 200 bin personel ile eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirterek, "İnşallah Bilecik bu noktada başı çekecek. Şoförlerimizin de bu noktada duyarlı olduğunu ve yayalara saygılı olduğunu gördük. Bu bilinçlenme meselesi, zaman içinde daha da oturacak." ifadelerini kullandı.