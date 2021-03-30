Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

30.03.2021 14:45

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

İskele Caddesi'nde düzenlenen programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yer ve zemin işaretlemeleriyle sürücülerin dikkatlerini üst düzeye çıkarmayı sağlamak amacıyla başlayan uygulama kapsamında yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde tüm Türkiye'de hem farkındalık oluşturmak hem de bu konudaki kararlılığı göstermek için uygulama yapıldığını söyledi.

Van'ın birçok noktasında bu nedenle etkinliklerin düzenlendiğini aktaran Bilmez, "Kentimizin en eski okullarından biri olan Atatürk Lisesi önündeki yaya geçidine kırmızı çizgimizi çektik. Ekiplerimizin bu konudaki duyarlılığı devam edecek. Vatandaşlarımızın daha bilinçli davranacağına inanıyorum. Çağdaş ülkelerin çoğunda bu uygulama var. Geçitlerde öncelik artık yaya aittir." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile okulun önündeki yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020-2030 Trafik Planı çerçevesinde Türkiye'de özellikle yayalara çarpma ve kaza oranının düşürülmesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bakanlığın birçok proje yürüttüğünü vurguladı.

Son yıllarda Türkiye'de trafik kazalarında önemli oranda azalmanın yaşandığını aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari'miz bu anlamda çok iyi durumda. Yaya çarpması ya da diğer kazalar minimum düzeyde. Belki Türkiye'de en ön sıralardayız. Amacımız hiç kaza olmasın, insanlarımız ve sürücülerimiz trafik kurallarına uysunlar. Kırmızı çizgilerde geçiş üstünlüğü yayaların. Ona dikkat edecekler. Bu sadece bizim değil, tüm toplumun ve Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Özellikle yaya geçitlerinde üstünlük yayanındır."

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, trafik polisleri, jandarma trafik görevlileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Muş

Muş'ta da kentin birçok yerindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Valilik binası önünde düzenlenen programa katılan Vali İlker Gündüzöz, bu yıl yaya önceliğine vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Mevzuattaki değişikliklerle artık yayalara daha fazla öncelik veren yasal altyapının oluşturulduğunu aktaran Gündüzöz, "Bu da sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor. Yayalar önceliğimizdir. Bugün burada çocuklarımızla belediye başkanımız, rektörümüz, başsavcı vekilimiz, emniyet müdürümüz ve görevli trafik polislerimizle kırmızı çizgimizi belirtme ve bir farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlik yaptık. İnşallah bu kırmızı çizgiyi sürücülerimiz görürler." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te 100. Yıl Atatürk Ortaokulu önünde Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri, öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Öğrenciler, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerine broşür dağıttı, yaya geçidi hakkında bilgilendirdi.

Proje kapsamında ekipler, kentteki tüm yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekti.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir uygulaması yapıldı
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir uygulaması yapıldı
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir uygulaması yapıldı
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir uygulaması yapıldı

Erdemir, 30 Mart, Bitlis, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz         
15:25
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti         
15:22
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti         
13:48
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:43:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei