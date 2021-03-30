Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

İskele Caddesi'nde düzenlenen programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yer ve zemin işaretlemeleriyle sürücülerin dikkatlerini üst düzeye çıkarmayı sağlamak amacıyla başlayan uygulama kapsamında yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde tüm Türkiye'de hem farkındalık oluşturmak hem de bu konudaki kararlılığı göstermek için uygulama yapıldığını söyledi.

Van'ın birçok noktasında bu nedenle etkinliklerin düzenlendiğini aktaran Bilmez, "Kentimizin en eski okullarından biri olan Atatürk Lisesi önündeki yaya geçidine kırmızı çizgimizi çektik. Ekiplerimizin bu konudaki duyarlılığı devam edecek. Vatandaşlarımızın daha bilinçli davranacağına inanıyorum. Çağdaş ülkelerin çoğunda bu uygulama var. Geçitlerde öncelik artık yaya aittir." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile okulun önündeki yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020-2030 Trafik Planı çerçevesinde Türkiye'de özellikle yayalara çarpma ve kaza oranının düşürülmesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bakanlığın birçok proje yürüttüğünü vurguladı.

Son yıllarda Türkiye'de trafik kazalarında önemli oranda azalmanın yaşandığını aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari'miz bu anlamda çok iyi durumda. Yaya çarpması ya da diğer kazalar minimum düzeyde. Belki Türkiye'de en ön sıralardayız. Amacımız hiç kaza olmasın, insanlarımız ve sürücülerimiz trafik kurallarına uysunlar. Kırmızı çizgilerde geçiş üstünlüğü yayaların. Ona dikkat edecekler. Bu sadece bizim değil, tüm toplumun ve Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Özellikle yaya geçitlerinde üstünlük yayanındır."

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, trafik polisleri, jandarma trafik görevlileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Muş

Muş'ta da kentin birçok yerindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Valilik binası önünde düzenlenen programa katılan Vali İlker Gündüzöz, bu yıl yaya önceliğine vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Mevzuattaki değişikliklerle artık yayalara daha fazla öncelik veren yasal altyapının oluşturulduğunu aktaran Gündüzöz, "Bu da sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor. Yayalar önceliğimizdir. Bugün burada çocuklarımızla belediye başkanımız, rektörümüz, başsavcı vekilimiz, emniyet müdürümüz ve görevli trafik polislerimizle kırmızı çizgimizi belirtme ve bir farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlik yaptık. İnşallah bu kırmızı çizgiyi sürücülerimiz görürler." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te 100. Yıl Atatürk Ortaokulu önünde Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri, öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Öğrenciler, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerine broşür dağıttı, yaya geçidi hakkında bilgilendirdi.

Proje kapsamında ekipler, kentteki tüm yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekti.