"Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Havza ve Kavak'ta yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi.

Havza Kaymakamlığı tarafından ana arterler, ana caddeler, okul çevrelerindeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgileri çizilmeye başlandı.

Çalışmaya Kaymakam Metin Yılmaz'ın yanı sıra Havza Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve Belediye Zabıta Müdürü Erhan Demir katıldı.

Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerindeki beyaz şeritlerden ortada bulunanı kırmızı renge boyanıp "Önce Yaya" görseli çizildi.

Kaymakam Yılmaz, Havza Emniyet Müdürlüğü önündeki yaya geçidine ilk kırmızı çizgiyi kendisi çekti.

Yılmaz, uygulamanın İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan "Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası"nın devamı niteliğinde olduğunu belirterek, "Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak, yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şeritleri kırmızıya boyadık. Çalışmalarımızda 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' mottosu ile 'yaya önceliği' vurgusu yapılacaktır." dedi.

Kavak

İçişleri Bakanlığınca yayaların trafikte üstünlüğüne dikkati çekmek amacıyla başlatılan uygulama, Kavak ilçesinde de hayata geçirildi.

Kavak Jandarma Trafik Timleri, yaya önceliği konusunda farkındalığın üst düzeye çıkarılması ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadakini kırmızı renge boyamak suretiyle "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" diyerek kamuoyunun dikkatini çekti.