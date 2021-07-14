YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN TRAFİĞİ DURDURDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'da bir kadın, yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya yolunda trafiği durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yayalara öncelik vermeyen sürücülere tepki gösteren bir kadın, 'Önce yaya' yazılı yola geldi. Caddede hareket halindeki otomobilin önüne geçen ismi öğrenilemeyen kadın, trafiği bir süre durdurdu. Çevredekilerin engellemelerine rağmen kadın ile devriye görevi yapan trafik polis görüşme yaptı. Görüşmenin ardından kadını eyleminden vazgeçiren polis ekipleri, trafik akışını tekrardan sağladı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.