Yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulacak
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, "Yaya öncelikli trafik bilincioluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler.
İçişleri Bakanı Soylu
, "Yaya öncelikli trafik bilincioluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:00
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