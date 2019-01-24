Son Dakika Haberleri: Yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulacak

Yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulacak

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, "Yaya öncelikli trafik bilincioluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler.

Yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulacak, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, "Yaya öncelikli trafik bilincioluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:00 

Süleyman Soylu, Ekonomi
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