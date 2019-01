Yaya Öncelikli Trafik İçin Kampanya Hazırlığı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafik projesiyle ilgili, "Bunun kamuoyuna etkin şekilde duyurulması, bu noktada bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız güzel bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz." dedi.



Soylu, bir otelde düzenlenen "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısında, son dönemdeki adımlarının en büyük farkının, meseleye "stratejik bir bakış ortaya koymaları" olduğunu söyledi.



Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nin çok önemli bir adım olduğunu belirten Soylu, 2018 yılında "Trafik Kazalarını Önleme Planı"nı oluştuklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan bir ve ikinci 100 günlük eylem planları doğrultusunda da trafik güvenliği konusunda, çekinmeden, korkmadan, tereddüt etmeden ve hedef odaklı bir yaklaşıma sahip olduklarını aktaran Soylu, stratejilerinin denetimi ve eğitimi arttırmak ile saha pratiğine odaklanmak olarak üç ana sac ayağı olduğuna işaret etti.



2018 yılında 2017 yılına göre trafik denetimlerini yüzde 14,2 artırdıklarını anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Özellikle toplu can kayıplarının yaşandığı otobüslere yönelik denetimlerimizi bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 63, 2018'de ise yüzde 11 arttırdık. Hatta zaman zaman Osmanlı'daki gibi 'tebdili kıyafet' yaptık, otobüslere yolcu gibi binip denetimler gerçekleştirdik. Bu şekilde 26 bin 500 aracı denetledik. Okul servis araçları denetimlerimizi de 2017 yılına göre 2018 yılında yüzde 60,5 arttırdık. Yetmedi, fahri trafik müfettişlerimizden de destek aldık. 2017 yılına göre fahri trafik müfettişleri sayımızda yaklaşık yüzde 20'lik bir artış sağladık ve bu arkadaşlarımızın düzenlediği 230 bin kural ihlali tespit tutanağını cezaya, sonuca dönüştürdük.



Denetim anlayışımız, ceza yazmaya değil farkındalığı ve algılanan yakalanma duygusunu arttırmaya yöneliktir. Eskiden plakaya kesilen ceza oranı yüzde 75, yüz yüze cezalar yüzde 25 civarındaydı. Şu anda oran yüzde 50-50 durumunda. Hedefimiz yüzde 40 plakaya, yüzde 60 yüz yüze oranına ulaşmaktır. Bizim anlayışımız, özellikle son dönemde bazı kesimlerin haksız ithamlarında olduğu gibi kimse yanlış anlamasın ama koçan doldurmak değildir. Yani istedik ki bir otobüs şoförü veya kamyon şoförü, uzun yolda trafik denetiminde kenara çekip bir dursun, kendine gelsin, gerekiyorsa dinlensin. Bu sebeple özellikle kazaların yoğun olduğu gün ve saatlerde denetimlerimizi arttırdık."



"Maket trafik polislerine de başlayacağız"



Trafik denetlemeleri noktasında belki de en sempatik uygulamalarının, "Maket Trafik Araçları" projesi olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımız arasında, özellikle sosyal medyada bunlarla ilgili güzel espriler de döndü. Güzel de bir kabul gördüğünü ifade etmek isterim. Şimdi de inşallah maket trafiklerin yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız. Geçen gün Anadolu'yu dolaşırken bir yerde gördüm, kendim de polis zannettim. İnanın o kadar güzel yapmışlar, o kadar güzel yerlere yerleştirmişler ki, hem uyarıcı hem denetleyici hem de kazaların azalmasında çok faydalı olan bir sonuç oluşturmuşlar."



Eğitim meselesinde de ciddi atılımlarının olduğuna dikkati çeken Soylu, "Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon sağlayarak okullarda toplam 417 bin 671 öğretmenle 172 bin 729 okul servis şoförü ve rehber personele eğitim verdik. Çünkü yarının trafik kullanıcılarını da bugünden doğru alışkanlıklarla donatmak zorundayız. 4,5 milyon öğrenciye eğitim verildi. Bu yıl önemli bir kampanya ortaya koyup, 2 milyon öğrencimize eğitim vermek durumundayız. Hedefimiz 2 milyon." diye konuştu.



"En çok destek vermesi gerekenler sigorta şirketleri"



Bakan Soylu, 2011 ve 2018 yılları arasında 100 bin araç başına trafikte can kaybının yüzde 23,8'den yüzde 14,8'e düştüğünü dile getirerek, "Bu senedeki hedefimiz, inşallah yüzde 13,2'ye düşüreceğiz." dedi.



Sigorta şirketlerine de seslenen Soylu, "Bu kampanyaları en çok desteklemesi gereken sizlersiniz. Televizyonlara, gazetelere reklam vererek, sosyal mecralarda var olarak... Çünkü bunlar sizin hasar prim oranlarınızı düşürüyor." değerlendirmesini yaptı.



"Yaya öncelikle proje için devlet eylem yapacak"



Süleyman Soylu, Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan bir düzenlemeyle, araç sürücülerinin bir görevli veya trafik işareti bulunmayan yerlerde, kavşak giriş çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve buradan geçmek üzere olan yaya varsa onlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Her şeyden önce bu kurala aykırı davranış içinde bulunan sürücülere 488 lira para cezası uygulanacaktır. Kanun 28 Ekim'de yürürlüğe girdi, yani hali hazırda geçerlidir. Bunun kamuoyuna etkin şekilde duyurulması, bu noktada bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız güzel bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz.



Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içinde, bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önlerinde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak. İnşallah hiçbir ceza uygulamasına gerek kalmadan bu anlayışı bu aile hep birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirecek, başaracak."



Konuşmanın ardından trafik polisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı.

