Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

Hanönü ilçesinde "yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Hanönü ilçesinde "yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.



Kaymakam Hasan Doğan, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak ile polis ekiplerinin katıldığı etkinlikte, yayalara broşür dağıtıldı.



Doğan, burada yaptığı açıklamada, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturabilmek için projeler üretildiğini aktaran Doğan, daha önce de bu kapsamda "Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Çocuklar, Polis, Jandarma Trafik Denetiminde" kampanyaların gerçekleştirildiğini kaydetti.

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