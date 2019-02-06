Son Dakika Haberleri: Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

24 dakika önce

Hanönü ilçesinde "yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Yaya Öncelikli Trafik
Hanönü ilçesinde "yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam Hasan Doğan, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak ile polis ekiplerinin katıldığı etkinlikte, yayalara broşür dağıtıldı.

Doğan, burada yaptığı açıklamada, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturabilmek için projeler üretildiğini aktaran Doğan, daha önce de bu kapsamda "Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Çocuklar, Polis, Jandarma Trafik Denetiminde" kampanyaların gerçekleştirildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:09 Kaynak: AA

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