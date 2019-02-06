Son Dakika Haberleri: Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

22 dakika önce

Malazgirt ilçesinde "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Yaya Öncelikli Trafik
Malazgirt ilçesinde "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gülkoru Ortaokulu çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere trafik kurallarına uyma konusunda bilgiler verildi.

Araç sürücülerine de yayalara öncelik vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:43 Kaynak: AA

Gülkoru, Malazgirt, Güncel
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