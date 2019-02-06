Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası
22 dakika önce
Malazgirt ilçesinde "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Malazgirt
ilçesinde "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gülkoru
Ortaokulu çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere trafik kurallarına uyma konusunda bilgiler verildi. Araç
sürücülerine de yayalara öncelik vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.
Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:43 Kaynak: AA
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