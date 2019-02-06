Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

SİİRT/MARDİN/ Siirt, Mardin ve Batman'da "yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

SİİRT/MARDİN/ Siirt, Mardin ve Batman'da "yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.



Siirt'te Vali Ali Fuat Atik'in de katıldığı "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla Yeni Mahalle Hakkı Akyüz Caddesi'nde gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile okul geçit görevlileri yaya ve sürücüleri yönlendirdi.



Vali Atik, yaya geçidinde duran sürücülere kampanya hakkında bilgi verdi, bir araçta kemer takmayan sürücü ve yolcuları uyardı.



Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.



Mardin'de yürüyüş yapıldı



15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, kurum müdürleri ve öğrencilerin de yer aldığı yürüyüşle başladı.



Vali Yaman yaptığı konuşmada, sürücülere kampanyaya destek verme çağrısında bulundu.





Türkiye'de trafik kazalarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Yaman, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.



Etkinliklerle sağlanacak farkındalık sayesinde kazaların azalacağına inandığını aktaran Yaman, "Amaç görevlilerimizin olmadığı ve sinyalizasyonun olmadığı kavşaklarda araç sürücülerinin yavaşlamalarını sağlamak. Hedefimiz yaya geçitlerinin ve okul önlerindeki geçitlerde araç sürücülerinin yavaşlamasını sağlamak ama bir yaya geçiyorsa da muhakkak durmalarını sağlamaktır." dedi.



-"Mevzuatımızda olan bir uygulamadır"



Batman Park AVM karşısı Soraçan kavşağı önünde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Hulusi Şahin, trafik kazalarının önlenmesinin önemine değindi.



Sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara yol vermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu medeni dünyanın uyguladığı ve bizim de mevzuatımızda olan bir uygulamadır. Bugüne kadar bu uygulama fiilen uygulanamıyordu. Bundan sonra bu kampanya ile beraber artık yaya geçitleri yayaların olacak. Bundan sonra görevli arkadaşlar cezai işlem yapacak. Fahri trafik denetçileri de okul önlerinde ve her yerde bunu takip edecek." dedi.



Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da katıldı.

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