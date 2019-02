Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde Manisa ve ilçelerinde farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.Cumhuriyet Caddesindeki etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve kamu kurumları il müdürlerinin katıldı.Yaya geçidine gelen öğrenciler de ellerinde taşıdıkları "El ele verelim trafiği yönlendirelim", "Ne olur beni duyun, trafik kurallarına uyun", "Öncelik hayatın öncelik yayanın" yazılı dövizlerle kampanyaya destek verdi.Öğrencilerle birlikte ışıksız yaya geçidinden yolun karşısına geçen Vali Deniz ve protokol üyeleri, projenin önemine dikkati çekti.Deniz, burada yaptığı konuşmada önemli bir kampanyayı hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Medeni toplumlarda yayaya öncelik vermek çok önemlidir. Her yıl ülke genelinde maalesef bin 700 yayayı kaybediyoruz. Sürücülerimize yaya geçitlerinde yayayı gördüğü zaman yavaşlamasını, durması gerektiğini hatırlatıyoruz. Yaya önceliği her şeyden önce geliyor. Geçmişinde göçmen kuşların hayatını kurtarmak için vakıf kuran bir medeniyetin mensupları olarak biz bunu yapmalıyız." dedi.Deniz, etkinliğin ardından öğrencilere broşür ve kitap hediye etti.SarıgölSarıgöl Hükümet Konağı önünde yapılan etkinliğe, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç , Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk , Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Kazez, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Çelik ve vatandaşlar katıldı.Etkinlikte konuşan Kaymakam Kılınç, projenin yaygınlaşmasıyla yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarında önemli oranda azalma olmasını beklediğini belirtti.Uygulama vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.DemirciDemirci ilçesinde Çereşe Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşlara trafikte yaya önceliği konusunda bilgi verdi.Uygulamada Kaymakam Mutlu Akyol , İlçe Emniyet Müdür Vekili Mesut Muhammet Solak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat İnce ve protokol üyeleri trafikte yaya geçidinde araç sürücülerine uygulama ile ilgili broşür vererek bilgilendirme yaptı.TurgutluTurgutlu ilçesinde protokol üyeleri, kampanya kapsamında öğrenci ve sürücülere broşürler dağıtarak uyarılarda bulundu.Turgutlu Samiye Nuri Sevil İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Uğur Turan , Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Evren ile jandarma ve polis ekipleri katıldı.Kaymakam Turan, Türkiye 'de her yıl trafik kazaların bin 700 yayanın hayatını kaybettiğini belirterek "Trafik kazaları hiç yaşansın istemiyoruz. Biz büyük ve medeni bir ülkeyiz, yasal alt yapımız var. Sürücüler, görevli bir kişi ya da trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla, okul geçitlerine gelirken yavaşlamak varsa buralarda, karşıya geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." dedi.İlçe genelinde pek çok okul önünde yapılan uygulama, vatandaş ve öğrencilerin takdirini kazandı.KulaKula ilçesindeki etkinlikte de sürücülere ve yayalara yaya öncelikli trafik uygulaması hakkında bilgiler verildi.İlçe emniyet müdürülüğü ve jandarma ekiplerinin katıldığı etkinlikte okul önlerindeki yaya geçitlerine öğrencilere, sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıtıldı.