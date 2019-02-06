Hakkari
'nin Şemdinli
ve Yüksekova
ilçelerinde "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Şemdinli Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Yavuz Sultan Selim
İlkokulu çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Ardından Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, protokol üyeleri ve öğrenciler Emniyet Müdürlüğü önünden çarşı merkezine yürüyüş gerçekleştirdi.
Türkman, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla 2019 yılının "yaya öncelikli trafik" yıl ilan edildiğini söyledi.
Türkman, amaçlarının trafikte yaya önceliği bilincini geliştirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.
Daha sonra vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Murat Ekenel, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Yüksekova'da, Sabancı İlk ve Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, burada bir araya geldiği öğrencilerle trafik uygulamasına katıldı.
Kendüzler, trafikte önceliğin yayalara verilmesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.