Son Dakika Haberleri: Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

Yaya Öncelikli Trafik" Kampanyası

2 saat önce

Bulanık ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan uygulama kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yaya Öncelikli Trafik
Bulanık ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan uygulama kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, kurum amirleri ve polisler vatandaşlara broşür dağıttı, bilgilendirmede bulundu.

Uzan, burada yaptığı açıklamada, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve vatandaşların geçiş üstünlüğüne dikkati çekmek amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Trafik kazalarının önüne geçilmesi için projeler üretildiğini dile getiren Uzan, şöyle konuştu:

"Trafik Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte kavşaklarda, okul ve yaya geçidinde yayalara artık öncelik tanınıyor. Biz de Bulanık'ta Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in talimatı ile bugün Türkiye genelinde oluşturulan ortak uygulamanın ilk ayağını ilçemizde uygulamış olacağız. Zafer Mahallesi özellikle trafiğin hızlı aktığı bir yerdir. Sizler de sürekli bu yolu kullanıyorsunuz. Yaya geçidinde artık yayalara göre kurallar revize edilecek. Bu bir farkındalık ve bir süreç gerektiriyor."

Etkinlik kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erentepe beldesinde öğrenci ve okul servis şoförlerine yönelik seminer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Bulanık, Güncel
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