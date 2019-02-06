Son Dakika Haberleri: Yaya Öncelikli Trafik' Uygulaması Başladı

Yaya Öncelikli Trafik' Uygulaması Başladı

45 dakika önce

'Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması' kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da Polis ekipleri tarafından yaya geçişlerinde ve okul önlerinde uygulama başlatıldı.

Yaya Öncelikli Trafik' Uygulaması Başladı, System.String[]
'Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması' kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da Polis ekipleri tarafından yaya geçişlerinde ve okul önlerinde uygulama başlatıldı. Menteşe'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, daire müdürleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildiği belirtilirken, Muğla Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 125 noktada 824 personel Muğla'da bulunan yaya ve okul geçitlerinde görevlendirildi. Trafikte yaya güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinlikte öğrencilere, sürücülere ve vatandaşlara uygulama hakkında hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Uygulama kapsamında Muğla'nın en fazla trafik yoğunluğunun yaşandığı Gökova Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de Marmaris ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı Gökova kavşağında uygulama yaptı. Gökova Bölge Trafik İstasyon ekipleri, kavşakta sürücülere trafikte yaya geçişlerinin üstünlüğüne dikkat çekerken, sürücülere ve öğrencilere broşür dağıttılar. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:01 Kaynak: İHA

Polis, Türkiye, Muğla, Yaşam
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