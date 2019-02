Yaya Öncelikli Trafik" Uygulaması Yapıldı

İçişleri Bakanlığının 'Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması' projesi kapsamında Erzurum'da " Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığının 'Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması' projesi kapsamında Erzurum'da " Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleşti.



Cumhuriyet Caddesi Fil Geçidi üzerinde düzenlenen programda Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Uygulama sırasında açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş bütün şoförlerin yayalara öncelik tanıması gerektiğini ifade ederek " Bu yıl yaya geçiş öncelikli yıl ilan edildi. Bugün tüm Türkiye'de tamda bu saatlerde yaya geçişinde ki bu farkındalığı artırmak için böyle bir program düzenledik. Özellikle Avrupa ülkelerinde imrenerek gözlemlediğimiz tespit ettiğimiz şey yaya adımını attığı anda sanki kırmızı ışık yanmış gibi aracını durduruyor. Bizde aynı şeyin Türkiye'de uygulanmasını istiyoruz. Zaten trafik kanununda, yaya geçitlerine yaya adım attığı anda araçlar durmak zorunda, ama bunu uygulamaya dökemiyoruz. Buradan bütün şoförlerimizden rica ediyorum yayalara öncelik tanıyın. Herkese kazasız güzel günler diliyorum. Trafikte daha çok kurallara uyduğumuz bir Türkiye diliyorum" dedi.



Uygulamanın ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve görevli polisler sürücülere bilgi broşürleri dağıttılar. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut

Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak

Son Dakika! Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum