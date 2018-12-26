Son Dakika Haberleri: "Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" Uygulaması Meyvelerini Veriyor

"Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" Uygulaması Meyvelerini Veriyor

49 dakika önce

Ege Üniversitesi, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan Yeşil Üniversiteler Sıralamasında (GreenMetric) geçen yılki sıralamasını artırarak 56 basamak birden yükseldi.

Üniversiteleri "sürdürülebilirlik" olgusu kapsamında değerlendirmek ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamak amacıyla yapılan sıralama uygulaması 2010 yılından bu yana devam ediyor.

Ege Üniversitesinin sosyal, kültürel, sportif, çevresel ve bilimsel hayatına değer katan önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli gençlerin yeşil ve yaya öncelikli nitelikli bir üniversitede eğitim almaları için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. GreenMetric tarafından 2018 yılında yapılan değerlendirmede Ege Üniversitesinin 5075 total puanla, 719 üniversite içerisinde 287'inci sırada yer aldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla donanımlı çevre uzmanları yetiştiriyoruz. Toplumumuzu bilinçlendirme ve çevre bilincini geliştirilmesi amacıyla pek çok proje yürütüyoruz. Üniversite olarak her konumda ve koşulda çevre olgusunun doğasına uygun bir biçimde çok uzmanlı olarak bilgi üretimine özen gösteriyoruz" dedi.

Yeşil Üniversiteler Sıralamasına ilk kez 2016 yılında başvuran Ege Üniversitesi, bu yılda 516 üniversite içerisinden 337'inci,2017 yılında 4331 puanla 619 üniversite içerisinde 343'üncü sırada yer almıştı. 2018 yılında yapılan değerlendirmede 5075 total puan alan Ege Üniversitesi, 719 üniversite içerisinde 287'inci sırada yer alarak 56 basamak yükseldi.

Binalar ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su, ulaşım ve eğitim gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucu oluşturulan sıralamada Ege Üniversitesi özellikle "Binalar ve Altyapı" ile "Ulaşım" alanlarında yüksek puanlar elde etti. Ege Üniversitesi'nin yükselişinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından başlatılan"Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" projesi kapsamında gerçekleştirilen Unibike uygulaması, kampüs içi araç trafiğinin azaltılması ve yeşil alanların artırılması etkili oldu.

GREEN METRİC

Yeşil Üniversiteler Sıralaması (GreenMetric), Endonezya Üniversitesi tarafından üniversitelerin sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi için 2010 yılında 95 üniversite ile başlatılan bir sistem.Sistem, üniversiteleri "sürdürülebilirlik" olgusu kapsamında değerlendiriyor ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamayı amaçlıyor. Yeşil Üniversiteler Sıralama sistemi değerlendirme yaparken; altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriyor. Her değerlendirme alanı için puanlanıyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:30 Kaynak: Bültenler

Ege Üniversitesi, Ege, Güncel
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