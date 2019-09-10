Son Dakika Haberleri: Yaya otomobile çarptı; 1 yaralı
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Yaya otomobile çarptı; 1 yaralı

54 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yayanın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yaya otomobile çarptı; 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yayanın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Elif Ç. idaresindeki 06 FT 0930 plakalı otomobile kaldırımdan yola kontrolsüz bir şekilde yola fırlayan Zeynep G.(3) yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen küçük çocuk hafif şekilde yaralandı. Hafif şekilde yaralanan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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