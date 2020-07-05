Yaya şeridinden geçmeyen yayaya otomobil çarptı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaya yolundan yürümeyen kadına araç çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza ilçenin Lennastard caddesinde meydana geldi. Çarşı istikametinden Pehlivanlar Mahallesine doğru seyir halinde olan Fazlı Y.'nin (38) kullandığı 06 GF 4016 plakalı araç, yaya şeridinden geçmeyen Sakine G.'ye (88) çarptı. Yolun sağ tarafından yaya olarak yürüyen yaşlı kadın, yaya şeridine 10 metre kala dikkatsiz şekilde karşıya geçerken aracın çarpmasıyla yola düştü. Olay yerine kısa sürede gelen ambulansla yaşlı kadına ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu yaşlı kadın kontrol amaçlı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK