Son Dakika Haberleri: Yaya Toure, Çin'e transfer oldu
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Yaya Toure, Çin'e transfer oldu

1 saat önce

Çin 2. Futbol Ligi ekiplerinden Qingdao Huanghai, Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure'yi kadrosuna kattı.

Yaya Toure, Çin'e transfer oldu, System.String[]
Çin 2. Futbol Ligi ekiplerinden Qingdao Huanghai, Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan açıklamada, teknik ekibin isteği doğrultusunda 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Yaya Toure, "Futbola başladığımdan bu yana mücadeleden hiç kaçmadım ve Qingdao Huanghai takımıyla yeni bir maceraya hazırım." ifadelerini kullandı.
Milli formayla 97 maçta 19 gol atan ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Toure, Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:38 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Kolo Toure, Futbol, Spor
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