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Yaya trafiğine kapalı alandan geçmeye çalışan 2 kadına 1 saat arayla otomobil çarptı

26 dakika önce

Yaya trafiğine kapalı alandan geçmeye çalışan 2 kadına 1 saat arayla otomobil çarptıBURSA - Bursa'da yaya geçidine kapalı olan yerden geçmeye çalışan 2 kadın, 1 saat arayla otomobilin altında kaldı.

Yaya trafiğine kapalı alandan geçmeye çalışan 2 kadına 1 saat arayla otomobil çarptı
BURSA - Bursa'da yaya geçidine kapalı olan yerden geçmeye çalışan 2 kadın, 1 saat arayla otomobilin altında kaldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaya trafiğine kapalı alandan geçmeye çalışan 2 kadına 1 saat arayla otomobil çarptı. Yayaların geçmesini engellemek içi gerilen tellerin yırtık bölümünden geçen H.S., A. K. yönetimindeki 16 VT 372 plakalı otomobilin çarpması sonucu savruldu. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi kaza yeri yakın olan özel hastanenin çalışanları yaptı. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi yaralı kadını ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
İkinci kaza ise yaklaşık 1 saat sonra meydana geldi. Alınan bilgilere göre İ.Ş. (65), refüjden geçiş yapmak istediği esnada Mehmet Sever(in idaresindeki 16 BIR 98 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu. Olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.
Her iki kaza ile ilgili de tahkikat başlatıldı.
Yaya trafiğine kapalı alandan geçmeye çalışan 2 kadına 1 saat arayla otomobil çarptı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:51 Kaynak: İHA
Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa
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