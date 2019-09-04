Son Dakika Haberleri: Yaya ve sürücüler için özel denetim yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

Yaya ve sürücüler için özel denetim yapılacak

2 saat önce

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden, özel denetimlerle trafik kurallarına uymayan sürücü ve yayalara ceza uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

Yaya ve sürücüler için özel denetim yapılacak, System.String[]

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden, özel denetimlerle trafik kurallarına uymayan sürücü ve yayalara ceza uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile ülke genelinde sürücü ve yayaların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve kamuoyunda oluşturulan denetim algısının sürekliliğini sağlamak amacıyla Kırşehir'de özel denetim yapılacağı belirtildi.

Denetimlerde, yaya önceliği, yaya geçitlerinin kullanılması ve vatandaşların trafik işaret levhalarına uymalarının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu denetimlerde Karayolları Trafik Kanunun 74. maddesinde belirtilen trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yerlerde yavaşlamamak ve varsa geçmekte olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek suçları gereği kural ihlali yapan araç sürücülerine, yine aynı kanunun 68. maddesinde yer alan yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak kuralını ihlal eden yayalara cezai işlem uygulanacak."

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:04:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaya ve sürücüler için özel denetim yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]