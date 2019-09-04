Yaya ve sürücüler için özel denetim yapılacak

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden, özel denetimlerle trafik kurallarına uymayan sürücü ve yayalara ceza uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile ülke genelinde sürücü ve yayaların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve kamuoyunda oluşturulan denetim algısının sürekliliğini sağlamak amacıyla Kırşehir'de özel denetim yapılacağı belirtildi.

Denetimlerde, yaya önceliği, yaya geçitlerinin kullanılması ve vatandaşların trafik işaret levhalarına uymalarının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu denetimlerde Karayolları Trafik Kanunun 74. maddesinde belirtilen trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yerlerde yavaşlamamak ve varsa geçmekte olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek suçları gereği kural ihlali yapan araç sürücülerine, yine aynı kanunun 68. maddesinde yer alan yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak kuralını ihlal eden yayalara cezai işlem uygulanacak."