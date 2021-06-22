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Yaya Yollarında Sıkı Denetim - Son Dakika

Yaya Yollarında Sıkı Denetim

22.06.2021 13:08
Yaya Yollarında Sıkı Denetim, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, yayalaştırılmış bölgelerde ve bisiklet yollarında motosiklet kullanan sürücüleri uyardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, yayalaştırılmış bölgelerde ve bisiklet yollarında motosiklet kullanan sürücüleri uyardı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri motorlu taşıt trafiğine kapalı alanlara giriş yapan motosikletli sürücülere karşı denetim yapıyor. UKOME kararıyla her türlü motorlu taşıta girişi yasaklanan bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, yaya güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için motosiklet sürücülerine uyarılarda bulundu. Bu kapsamda ekipler son olarak, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve Kanlıkavak Parkı çevresinde motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarını, yaya bölgelerine girmemeleri ve tescil belgelerini yanlarında bulundurmaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, motosikletlerini kaldırımlara bırakarak kaldırım işgali yapan işletmelerin araçlarını yaya alanından kaldırttı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaya ve bisiklet yollarında denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağını belirttiler.

Yaya Yollarında Sıkı Denetim

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Bisiklet, Zabıta, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yaya Yollarında Sıkı Denetim - Son Dakika


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