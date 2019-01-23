Yaya Yoluna Giren Motosikletin Çocuğa Çarpma Anı Kamerada
1 saat önce
Yaya yoluna giren motosikletin çocuğa çarpma anı kameradaBATMAN - Batman'da yaya yoluna giren motosiklet çocuğa çarptı.
Yaya yoluna giren motosikletin çocuğa çarpma anı kamerada
BATMAN - Batman
'da yaya yoluna giren motosiklet çocuğa çarptı.
Olay, akşam saatlerinde Batman Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, yaya yoluna giren motosiklet bir çocuğa çarptı. Kazada, şans eseri çocuğa ve motosiklet sürücüsüne bir şey olmadı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:43 Kaynak: İHA
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, 3 Bin Kişi ile Birlikte CHP'ye Geçti
Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi
24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı