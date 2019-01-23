Son Dakika Haberleri: Yaya Yoluna Giren Motosikletin Çocuğa Çarpma Anı Kamerada

Yaya Yoluna Giren Motosikletin Çocuğa Çarpma Anı Kamerada

1 saat önce

Yaya yoluna giren motosikletin çocuğa çarpma anı kameradaBATMAN - Batman'da yaya yoluna giren motosiklet çocuğa çarptı.

Yaya yoluna giren motosikletin çocuğa çarpma anı kamerada

BATMAN - Batman'da yaya yoluna giren motosiklet çocuğa çarptı.
Olay, akşam saatlerinde Batman Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, yaya yoluna giren motosiklet bir çocuğa çarptı. Kazada, şans eseri çocuğa ve motosiklet sürücüsüne bir şey olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, 3 Bin Kişi ile Birlikte CHP'ye Geçti Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var

İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi 24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:11:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaya Yoluna Giren Motosikletin Çocuğa Çarpma Anı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]