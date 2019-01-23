Yaya yoluna giren motosikletin çocuğa çarpma anı kamerada

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AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, 3 Bin Kişi ile Birlikte CHP'ye Geçti

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var