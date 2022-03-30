Yaya yolunda giden motorkuryelilere ceza yağdı - Son Dakika

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Yaya yolunda giden motorkuryelilere ceza yağdı

Ekipler, yaya yolunda giden motokuryelilere denetim düzenledi

İSTANBUL - Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından yaya yolunda giden 2 motokuryeliye 427 TL cezai para işlemi uyguladı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından denetimler arttırıldı. Ekipler alınan şikayetler üzerine yaya yolunda giden motokuryelilerin geçişleri üzerine denetimlerine ve çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yaya yolunda giden Erhan Cihangir ve Alpaslan Aktaş isimli 2 motokuryeliye 427 TL cezai para işlemi uyguladı.

"Cezayı yedik, ödeyeceğiz"

Yaya yolunda geçtiği için 427 TL cezai işlem uygulanan Alpaslan Aktaş, "Yaya yolunda geçişin yasak olduğunu biliyordum. Söyleyecek başka bir söz yok. Cezayı yedik, bir daha ödeyeceğiz. Bu kadar basit." dedi. Öte yandan gün sonunda yaya yolunda giden motokuryelilere toplam 15 bin lira para cezası verildi.