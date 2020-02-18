Yayalar için duran otomobile tır çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yayalar için duran otomobile tır çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Yayalar için duran otomobile tır çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'da, yaya geçidinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yayalar için duran otomobile tır çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, yaya geçidinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşı tarafında bulunan yaya geçidinden geçmek isteyen yayalara yol vermek için duran soyadı öğrenilemeyen Ertan isimli sürücü idaresindeki 34 COB 057 plakalı otomobile arkadan Mehmet Şah Çetinkaya idaresindeki 33 ALL 14 plakalı tır çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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