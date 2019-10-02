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Yayalar için nöbet tuttular

1 saat önce

Afyonkarahisar'da lise öğrencileri trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya nöbeti tuttu.

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Afyonkarahisar'da lise öğrencileri trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya nöbeti tuttu.


Afyonkarahisar'da "Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz" sloganıyla yurt genelinde olduğu gibi lise öğrencileri yaya geçitlerinde yaya nöbeti tuttular. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile kent genelindeki birçok lise öğrencileri yaya geçitleri ve yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla ellerinde pankartlarla nöbet tuttular. Düzenlenen bu etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri de katılarak destek verdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:19 Kaynak: İHA
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