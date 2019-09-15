Son Dakika Haberleri: Yayalar kaldırım istiyor
Son Dakika Güncel Haber

Yayalar kaldırım istiyor

25 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde okullar caddesi olarak adlandırılan Konak Mahallesi'nde yayalar kaldırım istiyor.

Yayalar kaldırım istiyor, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde okullar caddesi olarak adlandırılan Konak Mahallesi'nde yayalar kaldırım istiyor.


Alaplı'da Konak Mahallesi'nden eski ve yeni siteler mevkisine çıkış yolu olan üzerinde iki okulun bulunduğu yol özellikle öğrenciler ve vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Sürücüler, her iki okulun bulunduğu mahalleye dönmek için bu yolu kullanıyor. Yayalar da bu ara yolu kullandıkları zaman bazı tehlikelerle karşılaştıklarını ifade ederek pek de güvende olmadıklarını, bu yolun güvenliğini sağlayacak çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar, alana kaldırım yapılmasını istiyor.


Araçlarla öğrenciler ve vatandaşların iç içe olduğu caddede yürümenin tehlikeli hale geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Bizler bu yolu kullanan vatandaşlar olarak tehlike altındayız .Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın sıkça kullandığı yolda maalesef kaldırım yok. Araçları yavaşlatacak herhangi bir önlem alınmış değil. Bunun yanı sıra, bazı sürücüler de bu yolda ters yönde seyrediyor. Artık önümüze mi arkamıza mı bakacağız, şaşırdık. Bu alana yapılacak olan bir yaya kaldırımı, bizleri büyük tehlikeden kurtaracak. Yetkililerden bu alana kaldırım yapmalarını rica ediyoruz" şeklinde görüşlerini dile getirdiler. - ZONGULDAK

Yayalar, Alaplı, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Art arda gelen depremlerin ardından vatandaş geceyi sokakta geçirdi
Arınç ve Bahçeli'nin açıklamaları AK Parti'yi rahatsız etti iddiası Donald Trump'tan "ten rengi" açıklaması: Ampuller nedeniyle turuncu görünüyor Son dakika! Bakan Pekcan duyurdu: Volkswagen'in fabrikası Manisa'da kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:43:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayalar kaldırım istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]