Yayalara çarpan alkollü sürücüye bir vatandaş tampon yaptı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 yaya hafif yaralandı. Motosikletten düşerek yaralanan sürücüye ise yoldan geçen bir vatandaş gömleğini çıkararak tampon yaptı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 21.00 sularında Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda alkollü Ö.Ö.'nün kullandığı 01 YH 646 plakalı motosiklet, kaldırımda yürüyen Esat Çağrı Ö. ve yanındaki arkadaşına çarptı. Kazada 2 yaya hafif şekilde yaralanırken, motosikletten düşen sürücü de ellerinden ve başından yaralandı. Alkollü sürücüye gömleğini çıkararak tampon yapan yoldan geçen bir vatandaş, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede kırılan alkol şişeleri dikkat çekerken, olay yerine gelen polis inceleme yaptı. - ADANA