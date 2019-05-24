Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi
6 saat önce
Sultanbeyli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce yayalara çarptı ardından bir iş yerinden içeri girdi.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:23 Kaynak: AA
'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce yayalara çarptı ardından bir iş yerinden içeri girdi.
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