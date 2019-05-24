Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Nagehan Alçı, "Beni Şaşırtan Bir Not Aldım" Deyip Osman Kavala'nın Yazısını Paylaştı

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na "Demirtaş" Tepkisi: 3 Tane Oy Alacağım Diye 'Politikasını Beğeniyorum' Demekle Olmaz

TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var