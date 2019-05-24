Son Dakika Haberleri: Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi

Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi

6 saat önce

Sultanbeyli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce yayalara çarptı ardından bir iş yerinden içeri girdi.

Sultanbeyli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce yayalara çarptı ardından bir iş yerinden içeri girdi.
Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:23 Kaynak: AA
Sultanbeyli, Güncel
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