Yayalara çarpan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yayalara çarpan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu - Son Dakika

Yayalara çarpan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden otomobilin sürücüsünün ehliyetine 2 yıl süre el konulup 3 bin 516 TL para cezası verildi.

Yayalara çarpan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden otomobilin sürücüsünün ehliyetine 2 yıl süre el konulup 3 bin 516 TL para cezası verildi.


Kaza akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Devrekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayla B. (45) ile Ayla B. (15) yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Hüseyin Ç. (43) idaresindeki 33 FR 668 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki yaya için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazazedelerin hayati tehlikesi bulunmazken ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Kaza yapan otomobil sürücüsü ise polisin alkol kontrolü için alkolmetreyi üflemesini reddetti. Polis ekipleri bunun üzerine sürücüye trafik kanunun 48/9 maddesi uyarınca 3 bin 516 TL para cezası yazıp, ehliyetine 2 yıl süre ile el koydu. Kaza yapan otomobil ise ruhsat sahibine teslim edilmek üzere çekici ile olay yerinden kaldırıldı.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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