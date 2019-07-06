Son Dakika Haberleri: Yayalara çarpmamak için kaza yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yayalara çarpmamak için kaza yaptı

58 dakika önce

Gaziantep'te yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücü kaza yaptı.

Yayalara çarpmamak için kaza yaptı, System.String[]
Gaziantep'te yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücü kaza yaptı. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te anayoldan karşıya geçmek isteyen yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü refüje çarptı. Yan yatıp düzelen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:54 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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