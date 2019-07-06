Yayalara çarpmamak için kaza yaptı
58 dakika önce
Gaziantep'te yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücü kaza yaptı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:54 Kaynak: İHA
'te yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücü kaza yaptı. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te anayoldan karşıya geçmek isteyen yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü refüje çarptı. Yan yatıp düzelen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP
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