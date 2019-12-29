Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Sakarya'da yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hendek ilçesinden Sakarya istikametine seyreden B.A.Y. idaresindeki 34 ADC 05 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yeni Terminal ışıklı kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü B.A.Y. ile otomobilde bulunan E.D. yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sürücü B.A.Y'nin, ışıklı kavşağı geçerken yola çıkan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolunun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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