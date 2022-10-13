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YAYALARA GEÇİT YOK

13.10.2022 09:48

KADIKÖY Suadiye'de kaldırımlar, araç ve skuterler tarafından işgal edildi.

YAYALARA GEÇİT YOK

-Skuter, otomobil, kamyonet...

Yalın Onat ERGÖR - Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Suadiye'de kaldırımlar, araç ve skuterler tarafından işgal edildi. Yayalar, mecburen yoldan yürüyor. Gelişigüzel skuter parklanmalarına ne trafik polisi ne de zabıta müdahale ediyor. Skuteri kaldırıma park eden Mert Erdoğan, Yaya olmadığını görünce kaldırıma girdim. Geçişi engelleyen parklar yanlış. Skuterler için park yerleri olsa daha iyi olur dedi.

Kadıköy Suadiye'de kaldırımları skuterler işgal etmiş durumda. Zaman zaman, otomobil, motosiklet, kamyonet gibi araçların da park etmesiyle yayaların yürümek için kullanacağı yol da daralıyor. Bazı skuter kullanıcıları ise Marmaray Suadiye İstasyonu önünde asılı olan Park Yasaktır tabelası önüne park ediyor.

SÜTÇÜ BEYGİRİ GİBİ TUR MU ATACAKTIM

Kaldırımda otomobiliyle duraklama yapan Ali Usta, Park etmedim buraya. Ben yolcumu nasıl alacağım Gezmek için gelmedim buraya. Ben çocuğumu almaya geldim. Devamlı sütçü beygiri gibi istasyon etrafında gezecek miyim dedi.

YAYA OLMADIĞINI GÖRÜNCE KALDIRIMA GİRDİM

Skuteri kaldırıma park eden Mert Erdoğan Buraya koydum. Düzgün bir yer olduğunu düşündüm. Daha çok ben kaldırımın kenarına park ediyorum. Kaldırımdan geldim ama yaya olmadığını görünce kaldırıma girdim. Geçişi engelleyen parklar yanlış, skuterler için park yerleri olsa daha iyi olur. diye konuştu.

YAYA YOLUNU SADECE YAYALAR KULLANMALI

Apartman görevlisi Halil Çalıkoğlu, Biz rahat yürüyemiyoruz. Çocuklarıyla geçenler oluyor, bebek arabasını geçiremiyorlar. Bunlara bir düzenleme getirilmesi lazım. Burada bu şekilde park çok yanlış. Skuterleri garaj kapımızın önüne park eden bile var. Yaya yolu burası, bunu sadece yayalar kullanmalı. dedi

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNİ ENGELLEYECEK ŞEKİLDE PARK EDİLMESİ YASAK

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması yasaklandı.

3 Haziran 2021 tarihinde yapılan İBB UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda ise e-scooterlara, bazı noktalar için park yasağı getirilmişti. Bu noktalar arasında; Cumhurbaşkanlığı binaları, askeri alanlar, emniyet birimleri, gümrük binaları, konsolosluklar, itfaiye alanları, sağlık kurumları, saray ve kasırlar, tarihi surlar ve kapılar yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kabahatler kanuna göre kaldırım veya meydan işgalinden skuter firmalarına idari para cezası uygulama yetkisine sahip. Yayaların geçişi gibi kriterleri etkileyen skuter parklarında ise İBB Zabıta Ekipleri söz konusu skuteri depoya kaldırabiliyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirlikleri de kurallara uymayan skuter kullanıcılarına cezai işlem uyguluyor.

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Kaynak: DHA

Suadiye, Kadıköy, Tragger, Güncel, Son Dakika

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