Yayalara öncelik vermeyenlere droneli uygulama - Son Dakika

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Yayalara öncelik vermeyenlere droneli uygulama
7 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı. Uygulamada yayalara yol vermeyenlere ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde drone ile yaya güvenliği uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yaya geçişini kullanan yayalara yol vermeyen ve kazaların yaşanmasına sebebiyet veren sürücüler tek tek tespit edildi. Drone ile tespit edilen araçlara 598 TL para cezası kesildi. - ADIYAMAN
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