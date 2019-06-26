Son Dakika Haberleri: Yayalara trafik denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yayalara trafik denetimi

1 saat önce

Çankırı'da yaya geçitlerinde yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulamalar yapıldı.

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Çankırı'da yaya geçitlerinde yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulamalar yapıldı.

Yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi için yapılan uygulamalar kapsamında bu sefer yayalara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada yaya geçidinde kırmızı ışık yandığı halde geçen yayalara 108 TL ceza kesildi.

Uygulama kapsamında yayalara yol vermeyen araçlara ise 488 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
tl, çankırı, 3. Sayfa
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