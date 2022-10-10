Yayalara trafik ışıkları uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Yayalara trafik ışıkları uygulaması

10.10.2022 12:07

Yayalara trafik ışıkları uygulaması Samsun'da polis ve zabıta ekipleri tarafından yayalar üzerinde trafik ışıkları uygulaması yapıldı.

Yayalara trafik ışıkları uygulaması

SAMSUN - Samsun'da polis ve zabıta ekipleri tarafından yayalar üzerinde trafik ışıkları uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen zabıta ekipleri Cumhuriyet Meydanı dış kavşakta yayalar üzerinde trafik ışıkları uygulaması gerçekleştirdi. Akıllı trafik sistemleri çerçevesinde değişen kavşaklar ve ışıklar nedeniyle vatandaşları bilgilendiren ekipler, trafik kurallarına uyan yayalara düdük, trafik dedektifi kimlik kartı gibi çeşitli hediyeler verdi.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Trafik ışıklarına hem yayalar hem de şoförler uymalı. Bugün yapılan uygulamayı çok yerinde buluyoruz. Bazen yaya geçitlerinde çok uzun bekliyoruz. Önceliğin yayalarda olduğunu herkese hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Trafik kurallarına uymayıp kırmızı ışıkta geçen yayalara ise ekipler uyarıda bulunup, bilgilendirici broşür verdi. Kurallara uymayan yayalar, bundan sonra daha dikkatli olacaklarının sözünü verdiler.

YORUMLAR
500
Yayalara yönelik uygulama yapıldı Yayalara yönelik uygulama yapıldı Başkan Demir: 'Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürüyoruz' Başkan Demir: 'Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürüyoruz'
Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayalara trafik ışıkları uygulaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yayalara trafik ışıkları uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement